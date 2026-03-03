松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第9話が2日に放送され、聖子（松下）が紗春（桜井ユキ）の“新たな疑惑”を目の当たりにすると、ネット上には「キツすぎる…」「待ってよ傷えぐい」「全身鳥肌」といった声が集まった。【写真】紗春（桜井ユキ）と娘の希美（磯村アメリ）義母・いずみ（朝加真由美）のとっさの行動で、なんとか潜伏中の夫・一樹（安田顕）を逃がす