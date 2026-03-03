１月に第１子出産を発表したＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが、ショートの新ヘアを公開した。近藤アナは３日までに、自身のインスタグラムを更新。「髪の毛を乾かす時間がもったいない！というか、ない！授乳していると髪の毛が邪魔！出かける時にセットする時間ない！切っちゃえ（赤ちゃんの絵文字）母に見てもらってリフレッシュしてきました」と記し、髪をバッサリとカットし、ショートになった写真をアップ。「久しぶり