人気野球モバイルゲーム「プロ野球スピリッツA」が3日、米大リーグのマリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターをつとめるイチロー氏、パドレスのダルビッシュ有、ドジャースの大谷翔平という3人が出演する新CMを公開した。地上波テレビやNetflix、球場などで見ることができる。3人は5日から同ゲーム内でプレー可能となり、侍ジャパンのユニホーム姿で登場する。 【