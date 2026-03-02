気温が大きく下がる12月は、バッテリーにとって一年で最も過酷な季節。冷え込みによる電圧低下や、エンジン始動時のトラブルが起きやすくなる時期でもある。 そこで今回は、2025年12月にカー用品店で実際に売れているバッテリーTOP10を紹介。オートバックスとイエローハット、それぞれで選ばれているモデルをチェックし、冬本番に向けた交換の参考にしてほしい。 ※本記事は2025年12月の販売デ