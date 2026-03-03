アニメ制作会社「京都アニメーション」取締役社長の八田英明さんが今年2月16日に亡くなっていたことが、3月2日にわかった。76歳。同社が公式サイトなどで発表した。通夜、告別式は親族のみで営まれた。 【写真】八田社長の訃報を伝えた京都アニメーション 同社は同日、文書を公開。「弊社代表取締役社長 八田英明（はった ひであき）が2026年2月16日に逝去いたしました」と発表した。八田さんについて「1985年の