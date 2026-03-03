『今は何時ですか？』（丸谷才一 著）丸谷才一は短篇小説をあまり書かなかった。長篇小説を仕事の中心に据え、批評やエッセイにも旺盛に取り組んだが、発表された短篇は数えるほどしかない。本書は1990年代に書かれた3篇と、2012年の没後に発見された1篇をあわせた最後の短篇集だ。時代小説を得意とする“直木賞作家”の実生活と、彼女の密かな思いが託された短篇が丸ごと引用される表題作。大昔に喧嘩必勝法を教えた少年が