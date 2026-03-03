2026年3月3日、ひな祭りの夜に日本全国で観測される「皆既月食」。月が地球の影にすっぽり隠れ、幻想的な「赤銅色（しゃくどういろ）」に染まる姿が期待されています。【写真で見る】前回の「皆既月食」約82分間の「赤銅色の月」TBSテレビでは、天体観測用の専門機材「赤道儀」を使って月を追いかけ、ライブ配信でお届けする予定でしたが、あいにくの広範囲な悪天候により、今回は断念することとなりました。次回、日本で月食が