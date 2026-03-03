きょうは広い範囲で雨となって、関東や東北では冷たい雨や雪になる所もあるでしょう。関東は朝からほとんど上がらず、冬の寒さになりそうです。夜はさらに冷えるので、暖かくしてお過ごしください。本州の南岸を低気圧が進み、雨の範囲が東日本や東北にも広がるでしょう。午前中は西日本や東日本の広い範囲で雨となり、本降りになる所が多くなりそうです。関東の山沿いでは雪が降るでしょう。近畿や東日本は午後も断続的に雨となり