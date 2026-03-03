イラン空軍のF-4、F-5戦闘機をイスラエルが撃破かイスラエル航空宇宙軍は2026年3月1日、イラン西部のタブリーズ空港で、離陸準備中のイラン軍機を撃破したとする映像を公開しました。【映像】離陸直前のイラン軍の戦闘機が撃破される瞬間イスラエルはアメリカと共同で、日本時間の2月28日午後からイランに対する軍事攻撃を開始。イスラエル航空宇宙軍は約200機の戦闘機を出撃させ、イラン各地の防空システムやミサイル発射装置