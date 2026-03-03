1930年、ドイツ・ハイデルベルクで設立されたLAMY（ラミー）。1966年に万年筆「ラミー2000」を発売し、一躍その名を轟かせました。ラミー誕生から遡ること約半世紀。1887年に東京・四谷で誕生したのが三菱鉛筆です。その名の通り鉛筆製造から始まり、1958年には高級鉛筆「ユニ」を発売。現在も筆記具メーカーとして確固たるポジションを築いています。そして2024年。三菱鉛筆がラミーを子会社化するというニュースが世界を駆け巡り