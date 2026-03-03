インターコンチネンタル横浜Pier 8は、「Larboard Afternoon Tea 〜Spring〜」を3月3日から6月2日まで提供する。メニューは、水分を使わずに調理した新玉ねぎのスープ、桜海老のタルト、フォアグラのフラン、横浜たまごのサンドウィッチ、ボッタルガ風味のアオリイカのマリネのセイボリー5品、苺のクランブルタルト、抹茶のブラウニー、苺とピスタチオのショートケーキ、梅と柑橘のジュレ、桜または苺を使う2層仕立てのパンナコッ