今年3月で、東日本大震災から15年。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち地震翌日が誕生日だという女性は、乗っていた電車のなかで忘れられない思い出ができたのです。――埼玉県在住の40代女性・ソナぴさんの体験談。＜ソナぴさんからのおたより＞旅行ではなく出張での話ですが、2011年3月に東京から九州へ出張していました。九州に1人でいる時に、3月11日の東日本大震災が発生しました。当時はまだスマホを持っておら