【ワシントン＝池田慶太】米中央軍は２日、イランとの戦闘で新たに米軍関係者２人が死亡し、犠牲者は計６人になったと発表した。イランの攻撃を受けた施設から行方不明だった２人の遺体を回収したという。場所は明らかにしていない。