【バルセロナ共同】欧州で天然ガスの指標となるインターコンチネンタル取引所のオランダTTFは週明け2日の取引で高騰し、4月渡しが前週末比で約35％高い1メガワット時当たり43.3ユーロで取引を終えた。世界最大級の液化天然ガス（LNG）の輸出企業であるカタール国営のカタールエナジーがイランからドローン攻撃を受け、生産を停止したと伝わり、供給懸念が広がった。オランダTTFは取引時間中に一時、48ユーロ台を付ける場面も