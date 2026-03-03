◆ 齊藤明雄氏「狭い球場と割り切ってどんどん攻める投球をした方がいい」ホームランウイングが新たに設置されたバンテリンドームで1日、中日−DeNAのオープン戦が行われ、9−2で中日が勝利した。外野フェンスが4.8mから3.6ｍ、本塁から右中間・左中間が116mから110ｍとなったバンテリンドームでの初戦。2日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・大矢明彦氏は「2回表、無死一・三塁で京田陽太の右犠飛、バンテ