韓国プロ野球ヘテ・タイガース（現KIAタイガース）の最後の球団社長を務めたチェ・ユンボム氏が3月2日、死去した。故人は朝鮮大学校法学科を卒業後、ヘテ製菓に入社。1983年にヘテ・タイガースのマネジャーに就任すると、KIAに買収される2001年までの19年間、運営課長や運営理事などを歴任してきた。球団が韓国シリーズで9度の優勝を果たす過程を支えた人物として知られる。【写真】中日のキャンプを訪れたソン・ドンヨル氏1998年