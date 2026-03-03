◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)2イニングを無失点に抑えた菅野智之投手が収穫を口にしました。MLB組の出場が解禁となったこの試合、菅野投手は6回から3番手で登板。先頭の森友哉選手にはストレートの四球を与えますが、次打者をセカンドゴロでダブルプレーに抑えこの回を3人で抑えます。7回は三者凡退とし、この日は2回25球で被安打0、奪三振1、与四球1、無失点の内容でした。試合後「立ち上がり