金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】週明け2日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は大幅続伸し、取引の中心となる4月渡しが前週末比63.70ドル高の1オンス＝5311.60ドルで取引を終えた。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて中東情勢の混乱が長期化するとの懸念が広がり、安全資産とされる金が買われた。