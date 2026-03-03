火山による独特な地形が特色の阿蘇山（熊本県）を特集した「別冊noboro山歩きガイド阿蘇カルデラ満喫ルート＆キャンプ案内」（西日本新聞社発行）が5日に発売される。記念のトークイベントが、7日午後6時から、福岡県糸島市前原中央のスナック「山とスナック」である。本誌に編集協力した山岳写真家の平野篤さんを招き、阿蘇や山岳写真の魅力などを聞く。平野さんは同市出身で、日本各地の山をフィールドに活動。米国の