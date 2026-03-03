大分県日田市の日田まつり振興会（会長・椋野美智子市長）は、市を代表する祭りやイベントのポスターデザインを募集している。市内に住所または事業所を有する18歳以上の個人、団体、法人が応募でき、大賞に100万円、準大賞に10万円、優秀賞に5万円（いずれも1作品を選出）が贈られる。対象の祭りは、（1）2026日田祇園・第38回日田祇園山鉾（やまぼこ）集団顔見世（2）第47回日田天領まつり・第22回千年あかり（3）第44回天領