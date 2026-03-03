大分県日田市観光協会は、市内のお茶と和菓子のガイドブック「日田の茶菓本」（A5判・本文26ページ）を発売した。魅力発信に取り組む「日田の茶菓」加盟の11軒（和菓子店10軒、製茶店1軒）が提供する和菓子やお茶の55選を紹介している。掲載されているのは日田銘菓の「そば饅頭（まんじゅう）」やようかんのほか、各店のオリジナル商品やパンなど。店舗の紹介や店主のメッセージも添えている。スタンプラリー集印帖も付いてお