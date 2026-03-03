大分県が新設を検討しているホテルや旅館の宿泊客に課す宿泊税を巡り、佐藤樹一郎知事は2日、県全体で導入し、徴収額の配分を県3割、市町村7割とする案で、県内全18市町村から賛同を得たことを明らかにした。宿泊事業者との意見交換などを経て、県議会6月定例会に関連条例案を提案し、早ければ来年1月からの導入を目指す。同日の定例記者会見で発表した。県によると、県全体で年間18億〜19億円の税収を見込む。県税として徴収