トヨタのデリカ？2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はオートルビーズブースに展示されていた「Ark Van ヴォクシー｣をご紹介します。鳥取県に店舗を構えるオートルビーズは、スズキ「ジムニー」のカスタマイズパーツで全国的にも知られるショップ