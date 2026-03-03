「天領日田おひなまつり」に合わせ、大分県日田市有田町の川津三郎さん（82）、裕子さん（79）夫妻が自宅で、厚紙や綿、和紙などを用いて作られた「おきあげ人形」など約180点を無料公開している。2月25日には地元の有田小の児童らが見学に訪れた。展示は今月25日まで。おきあげ人形は、歌舞伎や人形浄瑠璃などを題材にした下絵を基に、パーツごとに厚紙を切り分け、綿を乗せて和紙を巻き、着物を着せ、貼り合わせる−という手