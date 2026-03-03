海上自衛隊佐世保地方総監部は2日、「訓練で事件を起こす」と書いた文書を総監部に送り付けて訓練を中止させたとして、佐世保警備隊の3等海曹（37）を懲戒免職処分とした。総監部によると、3曹は2024年年9月、「訓練射撃にて事件を起こしたいと思う」などとする文書を入れた封筒1通を総監部に郵送し、所属部隊の射撃訓練を中止させた。昨年5月、佐世保地方警務隊に威力妨害容疑で逮捕されており、「勤務環境に不満があり、改善