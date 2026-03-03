国立病院機構長崎医療センター（長崎県大村市久原2丁目）の職員らが2月27日、病院前で賃上げと人手不足の解消を求めるアピール行動をした。全国にある国立病院機構やハンセン病療養所などの職員でつくる全日本国立医療労働組合（全医労）は「国立病院は民間では担えないセーフティーネット医療を地域で展開している」として、賃金や職場環境の改善を求めて機構本部と交渉してきた。同26日に妥結したことで全国一斉ストライキは