福岡県宗像市は1月から、職員が一定の総労働時間内で自ら始業・就業時刻を決められ、週休3日も可能にするフレックスタイム制を導入した。市によると、同様の制度の正式導入は県内の市では初めて。申請可能な対象職員約500人のうち80人が活用しているという。