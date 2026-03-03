長崎県の2026年度一般会計当初予算案の概要が判明した。2月に知事選があったため、義務的経費が中心の「骨格予算」で、総額7089億6300万円（前年度当初比3・5％減）。国の物価高対策などを受けて88億3300万円を増額する25年度一般会計補正予算案と合わせ、11日開会予定の県議会定例会に提案される。関係者によると、当初予算案は、政府主導で進める公立小学校の給食無償化の事業費35億6900万円などを計上。核拡散防止条約（NPT