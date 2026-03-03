長崎県の平田研知事による就任記者会見の主なやりとりは以下の通り。−最優先課題は。「物価高対策。国の重点支援地方交付金を活用した補正予算を編成する。小規模事業者向けの支援や、各種産業の生産性向上策などを盛り込みたい」−選挙戦で九州新幹線西九州（長崎）ルートの全線フル規格整備を掲げた。佐賀県とどう連携を図るか。「トップ同士の信頼関係が構築できるよう、なるべく早く話をしたい」−自身の政治資金