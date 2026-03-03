2月の長崎県知事選で初当選した平田研氏（58）が2日、初登庁した。職員を前に「長崎県を前進させるため、自らも動く。スピード感を持った県政を進める」と抱負を語った。国の事業採択から半世紀を経ても未完成の石木ダム（川棚町）について、建設に反対する住民らと「なるべく早く面会するため、日程を調整している」と述べた。午前10時に公用車で県庁を訪れ、450人の職員らに迎えられた。花束を手に何度も頭を下げ、「知事の