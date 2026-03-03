佐賀県唐津市の歴史的建造物などにひな人形を飾る「唐津のひいな遊び」（実行委員会主催）が5会場で開かれている。江戸時代から現代までの表情豊かなひな人形などを、建物の雰囲気とともに楽しめる。いずれも8日まで、入館無料。日本を代表する建築家の辰野金吾（1854〜1919）が監修した旧唐津銀行本店（本町）も会場の一つ。重厚感ある赤れんがの建物内に福岡市在住の人形作家、上原春代さん（95）のひな人形や、商家の小島家