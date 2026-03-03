佐賀県鹿島市の電気工事業「大久保電機」と酒造会社「光武酒造場」が4月、地域における再生可能エネルギーの普及推進を目指す新会社「鹿島エナジー」を設立する。同市内で太陽光発電を行い、発生した電力を活用することで、再エネの地産地消を目指す。設立に先立ち3月2日、鹿島市と連携協定を締結した。市は2022年9月に出したゼロカーボンシティ宣言に基づき、昨年12月に地域の再エネ会社の設立に向けて公募型プロポーザルを実