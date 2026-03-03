福岡市は、ファミリー向けマンションの取引状況に関する調査結果を公表した。価格高騰につながる投機的取引の実態把握が目的。2018年以降に完成した新築マンションを抽出して調べた結果、住民が実際に住んでいない非居住率は、20階建て以上の超高層と1億円以上を含む高級マンションでいずれも25％程度となり、市内平均の18％よりやや高かった。