「天神で建設中のビルの鉄骨がさびている。安全性に問題はないか知りたい」。西日本新聞「あなたの特命取材班」に調査依頼が寄せられた。福岡市の中心、天神地区で進む再開発事業「天神ビッグバン」。その中核を担う商業施設「イムズ」跡地の工事現場に向かった。