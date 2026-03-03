牧原大（ソフトバンク）が勝負強さを見せた。3点を追う六回1死に代打で登場。カウント1ボールでオリックス九里のチェンジアップをバットの先で中前に運んだ。そこまで打線が吉田（レッドソックス）のソロ本塁打のみと沈黙していた中で「最初から出ることはなかなかないと思うので出られる時にしっかりアピールしたい」と話していた男が存在感を示した。本職は二塁だが、代打で出場するとそのまま中堅の守備に就いた。2月23日の