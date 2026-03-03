中東情勢の悪化を受け、政府は2日、イスラエルに滞在していた日本人5人が、隣国ヨルダンへ退避したことを明らかにしました。日本政府によりますと、中東情勢の悪化を受け2日、イスラエルに滞在していた日本人5人が陸路でヨルダンの首都アンマンに退避したということです。イスラエルにいる邦人はおよそ1000人で、退避が行われたのは去年6月以来です。イスラエルのネタニヤフ首相は2日、9人が死亡したイスラエル中部の町を訪れまし