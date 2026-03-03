アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬がとまりません。アメリカの国防長官が会見し「この2日で軍事作戦は拡大していて、この先も継続される」とあらためて強調しました。また、高市首相は、事態の沈静化に向けた「外交努力」の必要性を訴えました。■トランプ氏の下で“戦争終結”先ほど、会見を開いたアメリカのヘグセス国防長官。ヘグセス国防長官「イランのかたくなで明白な核開発追求や増大する弾道ミサイルと殺傷ドロー