NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝71.23（+4.21+6.28%） ニューヨーク原油の２０２６年４月限は大幅続伸。イスラエルと米国がイラン攻撃を開始し、イランの大規模な反撃もあって中東各地で混乱が広がっている。日量２０００万バレル近い石油が通過するホルムズ海峡ではタンカーの運行がほぼ見送られており、供給がまもなく不足していく見通し。世界の石油需要は日量１億バレル規模。サウジアラ