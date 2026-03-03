皆藤愛子アナウンサーが公開したショットに、ファンはくぎ付けだ。皆藤アナは２日までに、自身のインスタグラムで淡いブルーのオフショルワンピース姿を披露。美肩を大胆に見せた笑顔のショットをアップした。この投稿にファンからは「その天然な可愛さが魅力！！」「いつも可愛さにきゅんです」「いきなりメチャクチャ可愛いのキタァ」「ほっ天使と間違えた」「透明感ありあり」などの声が寄せられている。