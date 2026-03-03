ABCテレビにて、伊藤健太郎主演のスペシャルドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』（3月20日（金・祝）深夜0時24分～1時19分関西ローカル）の放送が決定！ 物語の舞台は、人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会。 “性格診断による就職活動”を、共感とユーモアたっぷりにワンシチュエーションで描く診断系SFコメディードラマだ。果たして、性格診断で人生が