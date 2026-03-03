【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２日、ホワイトハウスの会合で、米軍とイスラエル軍によるイラン攻撃に関し「当初４〜５週間と予想していたが、我々にはそれより長く続ける能力がある」と述べた。「世界で最強かつ強大な軍隊を有している。我々は容易に勝利するだろう」とも訴えた。トランプ氏は、米軍に４人目の死者が出たことを認めた。また、イランのミサイル開発は急速かつ劇的に進展しており、米本土を