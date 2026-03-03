アメリカのトランプ大統領は2日、イランに対する軍事作戦について、「どれだけ時間がかかろうと、必要なことは成し遂げる」と表明しました。中継です。トランプ大統領は、軍事作戦は4週間から5週間続くとの見通しを示した上で「それよりもはるかに長く続ける能力がある」と強調しました。トランプ大統領「我々はすでに当初の予定より大幅に早く進んでいるが、どれだけ時間がかかろうと、必要なことは成し遂げる。当初は4〜5週間を