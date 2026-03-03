内田篤人氏がMCを務めるDAZNの「内田篤人のFOOTBALL TIME」に元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が初出演。現役時代のエピソードなどを回想した。なかでも印象的だったのが、2010年南アフリカ・ワールドカップ直前に日本代表の岡田武史監督が断行したキャプテン交代に関する裏話だ。大会目前に衝撃を与えた中澤佑二から長谷部誠への主将変更について、闘莉王氏は事前に指揮官から知らされていたようだ。「岡田さんの部屋に