▽AOI☆出身広島☆身長1メートル65☆在籍1年目☆特技人の顔と名前を覚えること☆ひと言ハニーズの一員としてホークスを応援できること、とてもうれしいです！リーグ優勝、そして日本一を目指して精いっぱいパフォーマンスしますので、よろしくお願いいたします！