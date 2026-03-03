ソフトバンクの2年目右腕・川口冬弥投手（26）は、昨年の誕生日だった10月26日に球団からの電話が鳴り、翌日27日に戦力外を通告された。何も考えられない時間が続いたが、1軍のマウンドに戻りたいという気持ちは揺るがなかった。10月から腰痛のためリハビリ生活を送り、育成選手として再契約。2月23日に約5カ月ぶりに打者相手に投球するなど、復帰は目前だ。川口は1軍の舞台のとりこになっている。「あの脳汁が出る感覚を味わ