◇WBC東京プール強化試合チェコー巨人2軍雨天中止（2日、宮崎）雨で試合が中止となり、サンマリンに隣接された室内球技場で練習を行ったチェコ代表。“チェコのジャッジ”と呼ばれる、元巨人マレク・フルプ選手の姿もありました。「きょうは巨人と試合がしたかったなと思います。この前の試合も中止になったので、残念でした。宿舎が同じなので、何人かには会えたんですけど、試合だとチームみんなに会えるので・・・2軍のみん