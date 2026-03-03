5年ぶりに古巣復帰した日本ハムの西川が、本拠・エスコンフィールドで行われた全体練習に参加。打撃練習などをこなし汗を流した。チームメートと移籍後初めてグラウンドに立ち「奇麗だなって。改めて、ライトが狭いな…」と感想を口にした。春季キャンプから新庄監督の助言で打撃フォームを改造し、実戦では3戦連発と好調を維持。「良かったり悪かったり。悪い時期を短くできれば」と、気を引き締めた。