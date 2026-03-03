筑後で頑張るソフトバンク選手の、知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第35回はオフに引っ越しをした選手の「新居のお気に入り」☆藤野恵音内野手＝ベッドおうち時間で最も長い時間を過ごすベッドは、退寮の際に熟考して購入。選んだのは、寝具ブランド・西川のものだ。「（風間）球打が元々寮で使っていて。（引っ越しの頃に）よく一緒にいたので、2人で見に行って買いました」。オーダーメードで注文した枕は少