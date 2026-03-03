日本ハムは新シーズンに向けて開発した「選手プロデュースグルメ」2商品と「選手グルメ」5商品をエスコンフィールドで発表した。選手自ら開発した「選手プロデュースグルメ」には郡司、野村のこだわりメニューが新たに加わり、「towerelevenhotel（タワー11ホテル）」の新客室「CRAFT（クラフト）」も初披露。試合観戦もできるサウナには新たに「FIGHTERS」の文字が刻まれた。