「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）牡馬クラシック１冠目の最重要トライアル。主役を張るのは東スポ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフだ。キャリア３戦で上がりは全てメンバー２位以内という切れ者。３連勝で今季初戦をクリアすれば、一気に１冠目の頂が見えてくる。未勝利Ｖから臨んだ前走の東スポ杯２歳Ｓ。パントルナイーフは非凡な瞬発力を繰り出し、次戦できさらぎ賞を制すゾロアストロを頭差で退け重賞初制覇